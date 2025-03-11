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20:26, 11 марта 2025Из жизни

Мужчина перепутал бывшую жену с ее сестрой и 18 раз ударил ножницами

The Thaiger: Житель Таиланда решил убить бывшую жену, но перепутал ее с сестрой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Таиланде мужчина из ревности решил напасть на бывшую жену, но ошибся и расправился не с ней, а с ее сестрой. Об этом пишет The Thaiger.

Житель провинции Аюттхая по имени Бунма ранним утром подкараулил 39-летнюю Варапорн возле автобусной остановки и напал на нее с ножницами. Он ударил ее лезвием около 18 раз, а затем скрылся. Женщину экстренно госпитализировали, но не смогли спасти — она потеряла слишком много крови. Впоследствии сестра жертвы, 40-летняя Джурипорн, сообщила правоохранителям, что нападавшим был ее бывший муж.

Во время допроса Бунма рассказал, что три года назад попал в тюрьму. Выйдя на свободу, он обнаружил, что его жена завела отношения с другим мужчиной, и задумал расправиться с ней. Перед нападением Бунма следил за домом Джурипорн и считал, что именно она каждое утро уезжает из дома и ждет корпоративный автобус на остановке. Лишь позднее, поговорив с матерью, он узнал, что перепутал жену с ее сестрой.

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