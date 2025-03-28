Два бойца ВСУ получили сроки за вторжение в Курскую область и запугивание гражданских

Два солдата ВСУ получили 17 и 16,5 лет колонии за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор двум бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшимся в Курскую область. Об этом в пятницу, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, осужденные Иван Золотарев и Максим Васьковский оказались на территории России 31 августа, перейдя границу в составе взвода ВСУ. Солдаты ворвались в частный дом и оборудовали там огневую позицию. Они вели наблюдение за российскими подразделениями, запугивали местных жителей и осуществляли террористическую деятельность. Приговор — 17 лет и 16,5 года колонии соответственно.

24 марта тот же суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы двух полковников Вооруженных сил Украины за приказы об атаках военных аэродромов на территории нескольких регионов.