ФСБ задержала восторгавшегося террористом Шамилем Басаевым россиянина

В Сочи ФСБ задержала мужчину за оправдание деятельности Шамиля Басаева

ФСБ задержала в Сочи 36-летнего мужчину с гражданством России и Абхазии за публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности главарей незаконных вооруженных формирований. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.

По данным следствия, проживая в Абхазии публиковал в своем Telegram-канале посты о деятельности террориста Шамиля Басаева, героизируя его деятельность на территории Чечни в период с 1991 по 2006 год. Помимо Басаева автор канала восторгался и другими лидерами боевиков. Подозреваемому грозит до семи лет колонии.

Ранее Росгвардия, МВД и ФСБ задержали 38-летнего подозреваемого в оправдании терроризма в Магадане.