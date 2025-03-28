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19:53, 28 марта 2025Экономика

Европа урежет поставки сельскохозяйственной продукции с Украины

AFP: Евросоюз урежет квоты на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

С июня власти Евросоюза собираются существенно сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, урезав соответствующие импортные квоты. Об этом со ссылкой на комментарий агентству AFP еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена сообщает ТАСС.

Чиновник признал, что прежний размер квот не сохранится, однако не уточнил, какие позиции попадут под сокращение и насколько сильным для каждой из них оно окажется.

До этого агентство Reuters указывало, что Еврокомиссия хочет заметно снизить поставки сахара с Украины из-за жалоб европейских фермеров, которые столкнулись с обвалом цен на рынке. Также говорилось о сокращении квот на зерно и ряд других продуктов, но без подробностей.

Евросоюз предоставил продукции украинских фермеров беспошлинный доступ на свои рынки в 2022 году в связи с началом боевых действий на территории республики. Поводом для такого решения стало стремление поддержать Киев на фоне сложностей с вывозом продукции морским путем. С того момента Украина практически восстановила объем морского товарооборота, поэтому квотирование продукции для поставок в ЕС стало менее актуальным.

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