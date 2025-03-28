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14:57, 28 марта 2025Россия

В Госдуме предложили готовить к семейной жизни с детского сада

Депутат Останина: Учить основам семейной жизни следует с детского сада
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Готовить россиян к созданию семьи и формировать установки на многодетность следует с детского сада, считает депутат Госдумы Нина Останина. Ее слова приводит сайт «Страсти».

Парламентарий напомнила, что правительство утвердило стратегию демографического развития до 2036 года. «Речь идет о том, чтобы эта государственная политика семейноцентричности, как сейчас говорят, начиналась в самой семье, продолжалась в детском саду, в школе, в вузе», — считает парламентарий.

Останина обратила внимание на слова президента Владимира Путина, что понятие «семья» должно стать философией жизни для граждан. «В том числе президент говорил о многодетной семье. Если это философия — она с рождения должна проходить через всю жизнь», — подчеркнула она.

С 2024-2025 учебного года в российских школах начали преподавать новый предмет — семьеведение. Уроки должны посещать учащиеся 5-9 классов. Это новая дисциплина, которая знакомит учеников с социальным институтом семьи.

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