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12:53, 28 марта 2025Экономика

В Казахстане произошло сильное землетрясение

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Александра Качан (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Мьянме

Фото: Andrey VP / Shutterstock / Fotodom

В центральной части Казахстана зафиксировали сильное землетрясение. Магнитуда составила 5,2, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки начались в 4:42 по местному времени (2:42 мск). Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от села Мерке Жамбылской области с населением почти 16 тысяч человек. Очаг залегал на глубине восемь километров. Информации о пострадавших и возможных разрушениях нет.

Ранее стало известно о двух мощных землетрясениях в Мьянме. Толчки ощутили не только местные жители, но и граждане Таиланда. В Бангкоке полностью рухнуло строящееся здание, под завалами оказались более 40 человек.

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