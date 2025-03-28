В Москве темнокожие воспитательницы забыли ребенка во время прогулки

Mash: На западе Москвы темнокожие воспитательницы забыли ребенка на прогулке

Темнокожие воспитательницы из сети частных детсадов Discovery забыли ребенка во время прогулки в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, дошколята вместе с сотрудницами садика были в парке Школьников. Очевидцы заметили в группе 12 детей. Один малыш отстал, никто из темнокожих сотрудниц за ним не пришел.

Прохожие попытались догнать иностранных работниц и вернуть ребенка, но те их не поняли и ушли. Одна из жительниц столицы сама отвела потерявшегося воспитанника в детсад.

В Discovery инцидент отрицают, разузнал Mash.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре таскавшая детей по полу воспитатель детского сада раскаялась.

Следователи возбудили дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК России.