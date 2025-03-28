В Раде заявили о рабовладельческих принципах мобилизации на Украине

Мазурашу: Мобилизация на Украине базируется на рабовладельческих принципах

Система мобилизации на Украине базируется на рабовладельческих принципах. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает РИА Новости.

«Мне как депутату приходится слышать эти жалобы практически на каждой встрече с избирателями», — сказал он.

По словам Мазурашу, мобилизационная работа на Украине построена и базируется на рабовладельческой философии. Он назвал позорными методы отлова граждан работниками ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине — прим. «Ленты.ру»).

Депутат призвал сотрудников ТЦК привлекать людей, которые реально способны защищать, а не вредить стране.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования в Одессе избили женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. Пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую.