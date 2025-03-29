Армия Израиля начала новую операцию в Газе

ЦАХАЛ: Израиль начинает наземную военную операцию на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает новую наземную операцию с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

По данным командования, израильские военные уже несколько часов ведут наступление в районе Аль-Джанина города Рафаха.

Других подробностей о своей операции ЦАХАЛ не приводит. Информации о численности и составе задействованного в боях контингента также не поступало.

Ранее, 18 марта, стало известно, что Армия обороны Израиля возобновила военные операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Уточняется, что Тель-Авив принял такое решение, поскольку движение отвергло предложения США о продлении перемирия.