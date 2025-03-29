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07:56, 29 марта 2025Мир

Французский журналист предрек сюрприз для Макрона на Украине

Журналист Биор: Отказ французов воевать на Украине будет сюрпризом для Макрона
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Отказ французских солдат от участия в конфликте на Украине станет для президента Франции Эммануэля Макрона сюрпризом. Об этом заявил французский журналист Фабрис Биор в беседе с РИА Новости.

Биор отметил, что имеет среди знакомых французских военных. Он подчеркнул, что они из спецназа.

«Если правительство Макрона хочет, чтобы они воевали на Украине, думаю, это будет сюрприз для Макрона. Потому что они не будут воевать против русской армии», — уточнил журналист.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.

Позднее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России.

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