В Харькове сообщили о повреждении торгового центра

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении торгового центра

В Харькове сообщили о повреждении торгового центра и медицинского учреждения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет издание «Страна» в Telegram.

Политик добавил, что в городе среди поврежденных «Шахедами» объектов — торговый центр, а также офисное здание.

Ранее мэр Харькова заявил о пожаре в административном здании и разрушениях в Салтовском районе города. По словам чиновника, жертв и пострадавших после удара ВС России не было.

Кроме того, он рассказал, что в Харькове повреждено административное здание.