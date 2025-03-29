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23:28, 29 марта 2025Бывший СССР

В Харькове сообщили о повреждении торгового центра

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении торгового центра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харькове сообщили о повреждении торгового центра и медицинского учреждения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет издание «Страна» в Telegram.

Политик добавил, что в городе среди поврежденных «Шахедами» объектов — торговый центр, а также офисное здание.

Ранее мэр Харькова заявил о пожаре в административном здании и разрушениях в Салтовском районе города. По словам чиновника, жертв и пострадавших после удара ВС России не было.

Кроме того, он рассказал, что в Харькове повреждено административное здание.

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