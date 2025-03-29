В Харькове сообщили о повреждении торгового центра и медицинского учреждения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет издание «Страна» в Telegram.
Политик добавил, что в городе среди поврежденных «Шахедами» объектов — торговый центр, а также офисное здание.
Ранее мэр Харькова заявил о пожаре в административном здании и разрушениях в Салтовском районе города. По словам чиновника, жертв и пострадавших после удара ВС России не было.
Кроме того, он рассказал, что в Харькове повреждено административное здание.