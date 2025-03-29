В Минобороны заявили о росте числа ударов ВСУ по энергетике РФ

Минобороны: ВСУ нарастили удары по энергетике РФ вопреки обещаниям Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили количество ударов по объектам энергоинфраструктуры России, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение прошедших суток Киев продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры, находящиеся на территории России.

«Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях», — подчеркнули российские военные.

Ранее ВСУ нанесли удар с применением снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.