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22:10, 29 марта 2025Россия

В Минобороны заявили о росте числа ударов ВСУ по энергетике РФ

Минобороны: ВСУ нарастили удары по энергетике РФ вопреки обещаниям Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили количество ударов по объектам энергоинфраструктуры России, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение прошедших суток Киев продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры, находящиеся на территории России.

«Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях», — подчеркнули российские военные.

Ранее ВСУ нанесли удар с применением снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области.

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