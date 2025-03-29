На Украине сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций

WP: Проект сделки по ресурсам выглядит как репарации Украины после поражения США

Проект сделки с Соединенными Штатами по ресурсам вызывает беспокойство на Украине. В Киеве считают, что он выглядит как проигрыш в войне с Вашингтоном с выплатой репараций, написала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Выглядит как будто Украина вела войну с США, проиграла, была захвачена и теперь вынуждена выплачивать пожизненные репарации», — сказано в статье.

По словам собеседника издания, проект сделки беспокоит Киев, поскольку предыдущие пакеты помощи в нем приравниваются к займам.

Ранее в Верховной раде заявили, что Украина не сможет сама выйти из соглашения по ресурсам с США или изменить его условия, поскольку ключевые решения принимает американская сторона. Также в Раде уточнили, что переданный Киеву проект ресурсной сделки включает в себя всю ресурсную базу Украины, включая частные добывающие предприятия.

Так, Киев будет обязан передавать Вашингтону информацию обо всех добывающих проектах, а все новые проекты сначала будут предлагаться совместному фонду.