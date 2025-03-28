В Раде оценили способность Украины расторгнуть соглашение с США

Гончаренко: Украина не может сама выйти из соглашения по ресурсам с США

Украина не может сама выйти из соглашения по ресурсам с США или изменить его условия, так как ключевые решения принимает американская сторона. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Украина не может самостоятельно выйти из соглашения или изменить его условия. Все ключевые решения принимаются только с согласия американской стороны», — говорится в публикации.

Гончаренко добавил, что любые поправки должны быть одобрены «генеральным партнером», которым являются США.

По его словам, расторжение соглашения возможно только в случаях добровольного решения американской стороны, требования суда или закона и исключительных обстоятельств (например, банкротство фонда). Таким образом, юридически Украина не может выйти из соглашения самостоятельно.

Ранее Алексей Гончаренко раскрыл детали проекта ресурсной сделки с США. Он рассказал, что переданный Киеву проект ресурсной сделки включает в себя всю ресурсную базу Украины, в том числе частные добывающие предприятия.