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08:14, 29 марта 2025Мир

На Западе рассказали о желании США установить контроль над экономикой Украины

WSJ: Администрация президента США требует контроля над экономикой Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа настаивает на подписании Киевом соглашения, предоставляющего Вашингтону контроль над ключевыми экономическими проектами Украины. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на проект соответствующего документа.

Штаты, в частности, стремятся получить право первой очереди на участие в инфраструктурных проектах и программах Украины по добыче полезных ископаемых. Как сказано в статье, фонд, управляемый по большому счету американскими представителями, будет направлять прибыль на погашение расходов на военную помощь, предоставленную Вашингтоном Киеву.

При этом в Киеве опасаются, что условия договора ограничат их возможности привлекать других инвесторов и восстанавливать инфраструктуру. Требования Вашингтона могут усугубить напряженность в отношениях, в частности, после февральского конфликта между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Ранее газета Financial Times написала, что Штаты предложили Украине новую сделку по добыче ресурсов, которая гораздо жестче по условиям и не включает в себя гарантии безопасности. В частности, речь идет и о приобретении Штатами газа, нефти, а также контроля над ключевыми объектами энергетики страны.

Также ранее стало известно, что для управления средствами, заработанными на добыче ресурсов, будет создан специальный фонд. По задумке США, в него войдут три американца и два украинца.

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