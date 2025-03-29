Полиция нашла укравшего икону из храма преподобного Серафима Саровского россиянина

В Ростове-на-Дону полиция задержала уголовника, укравшего из храма икону

В Ростове-на-Дону задержали россиянина, подозреваемого в краже иконы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, вор зашел в храм Серафима Саровского, снял со стены Казанскую икону Пресвятой Богородицы, после чего скрылся. После того как сотрудники церкви сообщили о произошедшем, полицейские довольно быстро нашли предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 58-летний местный житель. Дома у него нашли украденный образ. Икону вернули в храм.

Ранее в Севастополе правоохранители задержали двоих мужчин за кражу драгоценностей из Свято-Никольского храма.