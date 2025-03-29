Прожившая 7 месяцев в Казачьей Локне россиянка рассказала о выживании в оккупации

Жительница Казачьей Локни рассказала, как местные ждали Российскую армию

Жительница села Казачья Локня Курской области, прожившая семь месяцев в оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ), рассказала, как местные жители каждый день ждали прихода российских военных. Рассказ жительницы освобожденного села публикует РИА Новости.

По словам пенсионерки, несмотря на исходившую от оккупантов опасность, каждый день местные старались узнавать новости о продвижении Российской армии, в частности слушали новости о боях. При встрече друг с другом выжившие делились новостями. Самым радостным днем, по словам женщины, был день прихода российский войск.

Пенсионерка вспоминает, как прибежал внук и сказал: «Бабушка, что ты лежишь? Наши пришли!»

Другая жительница освобожденного села рассказала, как бойцы ВСУ расправились с четырьмя жителями села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области.