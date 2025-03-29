ТАСС: Бойцы ВСУ убили четырех жителей Суджанского района

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили четырех жителей села Казачья Локня Суджанского района Курской области. Об этом рассказала местная жительница Светлана в беседе с ТАСС.

По ее словам, двое мирных жителей были расстреляны 7 августа в ходе начала вторжения ВСУ в российский регион.

«На перекрестке возле магазина были расстреляны. У магазина "Василек". Один был застрелен в голову, другой — в живот. Живой еще был. Никто не знает, за что их убили, просто так», — рассказала Светлана. Она добавила, что раненому не была оказана медицинская помощь, из-за чего он ушел из жизни.

Еще два мирных жителя были убиты недалеко от поста ВСУ. По словам Светланы, погибшие мужчина и женщина не были местными, они проезжали через село.

Ранее Светлана рассказала, что бойцы ВСУ отбирали у мирных жителей Суджанского района Курской области сотовые телефоны, чтобы те не могли снимать их технику. Показания жительницы села Казачья Локня задокументировали следователи Главного военного следственного управления СК России.