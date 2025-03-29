Рогов: Зеленский зазывает западные войска на Украину, чтобы удержаться у власти

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов прокомментировал объявленную президентом Украины Владимиром Зеленским срочную встречу в узком кругу с представителями генштабов стран, готовых отправить своих военных на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский продолжает идти по пути уничтожения остатков Украины и живущих на южнорусских землях людей, на этот раз зазывая оккупационные войска под личиной миротворцев, лишь бы удержаться у власти любой ценой», — заявил российский политик.

Он также назвал предстоящую встречу «пиром во время чумы», на которой Зеленский будет выступать в качестве конферансье.

28 марта Владимир Зеленский анонсировал встречу узкого круга стран, которые на 100 процентов будут готовы отправить контингенты на Украину. Встреча пройдет в Киеве, и на ней, по словам президента Украины, будут точно присутствовать представители Франции и Великобритании.