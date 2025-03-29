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06:16, 29 марта 2025Экономика

Российские банки выйдут на связь с родителями клиентов-подростков

Банки начнут уведомлять родителей подростков о выдаче им банковских карт
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Российские банки с 29 марта 2025 года должны будут обязаны родителей о выдаче банковских карт несовершеннолетним клиентам в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом говорится в положении Банка России, передает ТАСС.

В Банке России также подчеркнули, что кредитные организации теперь должны уведомлять родителей обо всех операциях по счету ребенка.

Ранее сообщалось, что договоренности России и США о Черном море вступят в силу при условии снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT), а также открытия необходимых корреспондентских счетов.

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