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04:30, 29 марта 2025Бывший СССР

Российский танкист перехитрил пленившего его солдата ВСУ

Российский танкист перехитрил солдата ВСУ, который взял его в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российский танкист перехитрил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который взял его в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Война. История. Оружие».

Танкист ВС России предложил украинскому военнослужащему разойтись, после чего солдат попытался привести в действие оружие, однако оно заклинило. Воспользовавшись поломкой, российский механик-водитель нанес удар по противнику. После инцидента военнослужащий обезоружил бойца ВСУ и сопроводил его к своим коллегам. «Заехал ему по башке — и все, победа наша», — сказал танкист.

Ранее сообщалось, что армия России продолжает освобождение села Гуево от присутствия ВСУ, столкновения происходят в центре населенного пункта, где российские мотострелки вступили в бой с наиболее подготовленными украинскими частями.

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