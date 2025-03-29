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04:09, 29 марта 2025Силовые структуры

Российский военный застрелил сослуживцев и пытался возложить вину на ДРГ

«Коммерсантъ»: Боец ВС России избежал пожизненного срока за расстрел сослуживцев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В Подмосковье завершился судебный процесс, в ходе которого представители двух военных-участников специальной военной операции (СВО) стремились добиться пожизненного наказания для человека, который рассправился над ними. Обвиняемый настаивал, что их смерть связана с результатом нападения на позиции диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Коммерсантъ».

В результате военнослужащий Роман Архангельский избежал пожизненного срока, оставшись с прежним приговором — 15 лет заключения. Он надеется отправиться на фронт в качестве штурмовика.

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