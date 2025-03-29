Семья из ДНР спасла жизнь российскому солдату

RT: Семья из ДНР 2 месяца прятала в подвале раненого российского солдата от ВСУ

Семья из села Новый Комар в Донецкой народной республике (ДНР) два месяца прятала в собственном подвале раненного российского солдата Артема Князева от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Историю спасения жизни рассказал телеканал Russia Today (RT).

«14 декабря (2024 года) мы зашли (в населенный пункт), я получил ранение. Эвакуация моя провалилась, и я, скрываясь от вражеских дронов, остался под деревом. Без воды и еды. Я потерял счет времени — как выяснилось позже, на улице я так провел почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности. Ноги замерзшие, все на колотушках. Спустился в подвал, где сидели двое мирных жителей — муж и жена. Сейчас они для меня дядя Юра и тетя Наташа», — рассказал Князев.

Владельцами дома оказались 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз. Они перевязали рану солдату и организовали в подвале схрон на случай, если придет кто-то посторонний. Хозяева дома помогали Князеву с лечением, а время коротали за разговорами о жизни. Новый год супруги и солдат также встречали вместе.

1 февраля 2025 года в село пришли российские военные. Они эвакуировали Князева. Уже в госпитале солдат смог связаться со своими соседями, которые переехали в Донецк.

Ранее российский солдат ценой жизни спас мирных граждан от приближающегося дрона ВСУ. В селе Шевченко в ДНР украинский беспилотник ударил в дом, где жили женщина с маленьким ребенком. Боец, находившийся в тот момент рядом, закрыл собой россиян.