Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:53, 29 марта 2025Бывший СССР

Семья из ДНР спасла жизнь российскому солдату

RT: Семья из ДНР 2 месяца прятала в подвале раненого российского солдата от ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Семья из села Новый Комар в Донецкой народной республике (ДНР) два месяца прятала в собственном подвале раненного российского солдата Артема Князева от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Историю спасения жизни рассказал телеканал Russia Today (RT).

«14 декабря (2024 года) мы зашли (в населенный пункт), я получил ранение. Эвакуация моя провалилась, и я, скрываясь от вражеских дронов, остался под деревом. Без воды и еды. Я потерял счет времени — как выяснилось позже, на улице я так провел почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности. Ноги замерзшие, все на колотушках. Спустился в подвал, где сидели двое мирных жителей — муж и жена. Сейчас они для меня дядя Юра и тетя Наташа», — рассказал Князев.

Владельцами дома оказались 60-летний Юрий и 56-летняя Наталья Алакоз. Они перевязали рану солдату и организовали в подвале схрон на случай, если придет кто-то посторонний. Хозяева дома помогали Князеву с лечением, а время коротали за разговорами о жизни. Новый год супруги и солдат также встречали вместе.

1 февраля 2025 года в село пришли российские военные. Они эвакуировали Князева. Уже в госпитале солдат смог связаться со своими соседями, которые переехали в Донецк.

Ранее российский солдат ценой жизни спас мирных граждан от приближающегося дрона ВСУ. В селе Шевченко в ДНР украинский беспилотник ударил в дом, где жили женщина с маленьким ребенком. Боец, находившийся в тот момент рядом, закрыл собой россиян.

    Обсудить
    Последние новости

    «Ставят на счетчик». США направили Украине новый проект сделки по полезным ископаемым. Что Трамп предложил Киеву?

    На Западе заявили о победившей в прокси-войне России

    Семья из ДНР спасла жизнь российскому солдату

    В Германии назвали двух самых опасных политиков в мире

    Украина получит от МВФ транш на сотни миллионов долларов

    МАК назвал причину авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево в 2019 году

    Российский офицер рассказал о грабивших дома в Курской области десантниках ВСУ

    Трамп примет решение об условии России по санкциям после консультаций

    МВФ одобрил выделение Киеву очередного транша в размере 400 миллионов долларов

    Появились кадры зарядных станций Tesla в Лондоне с портретами зигующего Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше