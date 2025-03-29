Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 29 марта 2025Россия

Стало известно о смене тактики ВСУ в российском регионе

РИА Новости: ВСУ меняют тактику по атакам на Белгородскую область
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинские подразделения, которые продолжают атаковывать земли Белгородской области, постепенно меняют тактику. Об этом заявил доброволец спецназа «Анвар» с позывным Демон, пишет РИА Новости.

«Сначала противник прорывал нашу границу с использованием ИМР [инженерных машин разграждения]. Расчеты FPV-дронов их сожгли», — заявил боец «Анвара». Он добавил, что после этого противник делает новую ставку — на дальнобойные дроны и малые пехотные части.

Демон также сообщил, что к линии соприкосновения в Белгородской области противник сейчас перекидывает новые расчеты FPV-дронов. Насколько известно, эти беспилотники летают дальше обычных.

Помимо этого, в настоящий момент ВСУ пытаются контролировать все дороги, находящиеся в 15-20 километрах от границы. Все это, уверен боец «Анвара», украинские военные делают, чтобы прекратить ротацию российских войск и подвоз новых боеприпасов. «Но, несмотря ни на что, наши войска продвигаются вперед», — подчеркнул собеседник агентства.

В ночь на субботу, 29 марта, над Белгородской областью было уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата. Также российские военные сообщили, что ВСУ потеряли еще до 185 военных на белгородском направлении.

    Обсудить
    Последние новости

    Украину поставили перед сложным выбором

    Стало известно об обсуждении нового соглашения между ХАМАС и Израилем

    Уличенный в вандализме в Судже рэпер решил искупить вину

    Европейцев призвали не быть «нахлебниками» США

    Российские военные захватили арсенал западного оружия ВСУ в Курской области

    Вместе с российскими бойцами во время операции «Поток» по трубе шел военный священник

    «Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ

    Врачи Паши Техника предсказали высокий риск летального исхода

    ВСУ обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

    Россиянка описала обстановку на улицах Мексики 8 Марта фразой «настоящий ад»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше