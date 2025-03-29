Трамп примет решение об условии России по санкциям после консультаций

Рубио: Трамп примет решение об условии России по санкциям ЕС после консультаций

Решение о выдвинутом Россией условии насчет европейских санкций для расширения режима прекращения огня на Украине глава Белого дома Дональд Трамп примет после консультаций со своей командой. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Это множество санкций, включая санкции, которые не являются американскими. Они (представители РФ на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде — прим. "Ленты.ру") говорили о парочке, по моей информации, они даже не американские, так что мы не сможем снять их, если захотим», — подчеркнул он.

Американская сторона проанализирует то, с чем вернулась в Штаты делегация, и представит Трампу варианты, чтобы он принял решение, добавил Рубио.

Ранее портал Euractiv написал, что Евросоюз не станет вносить изменения в санкционный режим против РФ и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT.

Как указали журналисты, это может отразиться на реализации договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в результате переговоров в Эр-Рияде.