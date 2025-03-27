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10:37, 27 марта 2025Мир

В Европе рассказала о планах ЕС по санкциям в отношении России

Euractiv: ЕС не станет вносить изменения в санкционный режим против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС) не станет вносить изменения в санкционный режим против России и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Отмечается, что это может отразиться на реализации договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном в результате переговоров в Эр-Рияде. «До отмены санкций [в июле] ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что сама Россия не изменилась, как и ее цели», — сказал источник.

Старший научный сотрудник Германского института международных отношений и безопасности Янис Клюге в разговоре с Euractiv также обратил внимание, что SWIFT не сможет подключить российские банки к сети, если ЕС не изменит свое санкционное законодательство.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между России и Украиной подключены третьи страны, активно участвующие в процессе. По словам политика, Вашингтон продолжает «глубокие переговоры» с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях. В частности, речь идет о Ближнем Востоке.

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