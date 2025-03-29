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09:32, 29 марта 2025Мир

Трампа предупредили об угрозе тюремного заключения

Экс-советник Бэннон: Трамп сядет в тюрьму в случае победы демократов на выборах
Вячеслав Агапов

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп может сесть в тюрьму в случае победы кандидата от демократов на следующих выборах. Об этом предупредил экс-советник главы государства Стив Бэннон, его цитирует The Hill.

Республиканцы еще пребывают в восторге от результатов ноябрьских выборов, однако на самом деле партия находится в условиях войны, отметил Бэннон. Если в 2028 году победу одержат демократы, Трампу может грозить заключение.

«Мы обманываем себя, если считаем, что демократы не сделают все возможное, чтобы остановить президента Трампа, чтобы использовать любые средства, необходимые для импичмента», — добавил Бэннон, который занимал пост советника во время первого президентского срока бизнесмена.

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Бэннон не уточнил, по каким обвинениям Трампа могут отправить в тюрьму. Он также предупредил, что демократы будут добиваться отстранения Трампа от должности, если в следующем году вернут себе Палату представителей

Во время президентства демократа Джо Байдена против Трампа возбудили четыре уголовных дела. Его обвиняли во вмешательстве в выборы 2020 года после событий в Капитолии в январе 2021-го; в попытке отменить поражение на выборах в штате Джорджия; в подлоге документов по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс, а также в незаконном хранении секретных документов. После победы на выборах против администрации Трампа подали много исков из-за радикальных решений — например, массовых увольнений госслужащих или депортаций мигрантов.

В начале февраля Трамп лишил Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти политика. По мнению президента, Байдену не следовало предоставлять доступ к секретным данным даже «в лучшие времена».

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