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03:29, 29 марта 2025Бывший СССР

Трампу посоветовали показать зубы Европе

Полковник Киселев: Трампу пора показать зубы Европе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенту США Дональду Трампу пора показать зубы Европе из-за того, что Старый Свет срывает мирные инициативы по Украине. Об этом заявил полковник запаса Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в беседе с РИА Новости.

По его словам, европейские страны через украинскую власть успешно тормозят инициативы по урегулированию конфликта.

«Тут у Трампа два варианта: более сильный удар по ЕС, чтобы отодвинуть европейцев от этого процесса, и смена власти в Киеве. Второй вариант куда легче и куда основательнее, но тоже имеет определенные сложности. И здесь Трампу самое время показать зубы и агрессию. Хотя у европейцев есть пространство для маневра», — посоветовал Киселев.

Полковник запаса отметил, что Россия и США в процессе переговоров по урегулированию конфликта «пытаются подстраховаться и быть во всем аккуратными».

26 марта Трамп заявил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.

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