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09:02, 29 марта 2025Интернет и СМИ

В Германии отреагировали на ролик Трампа про защиту Гренландии от России

Bild: Ролик Трампа про защиту Гренландии от РФ показал, как он серьезен
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein \ Reuters

Ролик американского лидера Дональда Трампа, в котором он рассуждает о защите Гренландии от России и Китая, показал, как он серьезно настроен на то, чтобы заполучить остров. Так отреагировала на видео немецкая газета Bild.

«Помпезная постановка больше похожа на очередную опасную угрозу. В очередной раз становится ясно, что Трамп настроен крайне серьезно», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что слова президента США можно трактовать как стремление американской стороны заполучить Гренландию и что ради этой цели Трамп пойдет на все.

Ранее американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social видеоролик, в котором пообещал обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны РФ и КНР. Он напомнил, что Соединенные Штаты уже защищали Гренландию во время Второй мировой войны.

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