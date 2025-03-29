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06:56, 29 марта 2025Мир

Трамп пообещал защитить Гренландию от России

Трамп опубликовал видеоролик с обещанием защитить Гренландию от России и Китая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social видеоролик, в котором пообещал обеспечить безопасность Гренландии в свете «растущих угроз» со стороны России и Китая.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты уже защищали Гренландию во время Второй мировой войны. «Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии», — сказал он. По его словам, сегодня необходимо «встать вместе ради мира, безопасности, будущего».

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что заявления Вашингтона о присоединении Гренландии не стоит считать экстравагантными разговорами — такие планы вынашивались Соединенными Штатами давно. Теперь же этот вопрос обострился из-за геополитической борьбы Вашингтона, который продолжает «продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике».

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