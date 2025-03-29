В МВД раскрыли порядок действий при утере паспорта за границей

МВД: При утере за границей паспорта необходимо обратиться в диппредставительство

В случае утери паспорта за границей гражданину необходимо обратиться в российское дипломатическое представительство для того, чтобы документ признали недействительным и им не могли воспользоваться злоумышленники. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России в официальном Telegram-канале.

«Для того чтобы злоумышленники не могли воспользоваться утраченным документом, гражданин должен сразу заявить о его утрате в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение на территории той страны, в которой он находится», — отметили в ведомстве.

После обращения утерянный заграничный паспорт будет признан недействительным, а для того, чтобы граждане могли вернуться в Россию, им выдается свидетельство на въезд в страну. Кроме того, по возвращении гражданам нужно будет обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД и подать заявление об утрате и восстановлении документа.

2 марта заместитель начальника управления паспортной и регистрационной работы главного управления по вопросам миграции МВД России полковник полиции Екатерина Сизова рассказала, что причиной для отказа в выдаче загранпаспорта может стать ошибка в заявлении или проблемы с внутренним паспортом. К примеру, речь идет об истекшем сроке годности паспорта или отсутствии фотографии нужного формата в заявлении.