В российском регионе задержали пособника международной террористической организации

В Магасе задержали пособника международной террористической организации

В Магасе задержали пособника международной террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Ингушетия.

Возбуждено уголовное по статьям 205.5 («Пособничество участникам организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») и 208 («Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, с июня по октябрь 2023 года мужчина добровольно оказывал помощь членам незаконного вооруженного формирования, которое является ячейкой международной террористической организации. Ее деятельность запрещена на территории России. Он предоставлял им дом в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе для конспиративного проживания.

После совершенных преступлений фигурант скрылся за пределами страны, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений террористического характера. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск.

По запросу компетентных органов России обвиняемый экстрадирован из Египта и в настоящее время находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что юного россиянина посадили на 12 лет за сотрудничество с украинской спецслужбой.