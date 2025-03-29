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10:34, 29 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали пособника международной террористической организации

В Магасе задержали пособника международной террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Магасе задержали пособника международной террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Ингушетия.

Возбуждено уголовное по статьям 205.5 («Пособничество участникам организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») и 208 («Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации») УК РФ.

По данным следствия, с июня по октябрь 2023 года мужчина добровольно оказывал помощь членам незаконного вооруженного формирования, которое является ячейкой международной террористической организации. Ее деятельность запрещена на территории России. Он предоставлял им дом в сельском поселении Троицкое в Сунженском районе для конспиративного проживания.

После совершенных преступлений фигурант скрылся за пределами страны, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений террористического характера. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен в международный розыск.

По запросу компетентных органов России обвиняемый экстрадирован из Египта и в настоящее время находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что юного россиянина посадили на 12 лет за сотрудничество с украинской спецслужбой.

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