В совместном проекте России и США увидели новый вызов для Европы

Sky: Совместный проект РФ и США в Арктике может стать новым вызовом для Европы

Возможный проект России и США по совместному использованию Арктики может стать новым вызовом для европейских государств при американской администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Sky, в эфире которого обсудили значение региона для мира из-за местонахождения на его территории минералов.

Арктику в связи с ее природными богатствами назвали «огромным призом». Аналитики также предугадали планы Трампа по поводу Гренландии, отметив, что и американский лидер, и вице-президент Джей Ди Вэнс «нуждаются в ней для безопасности». Причина заинтересованности Соединенных Штатов в Гренландии вновь сводится к минералам, делают вывод на телеканале.

Ранее новый премьер-министр страны Марк Карни заявил, что Канада не будет сотрудничать с Россией в Арктике. По его словам, государство не является единомышленником РФ в регионе.