Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:39, 29 марта 2025Интернет и СМИ

В совместном проекте России и США увидели новый вызов для Европы

Sky: Совместный проект РФ и США в Арктике может стать новым вызовом для Европы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

Возможный проект России и США по совместному использованию Арктики может стать новым вызовом для европейских государств при американской администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Sky, в эфире которого обсудили значение региона для мира из-за местонахождения на его территории минералов.

Арктику в связи с ее природными богатствами назвали «огромным призом». Аналитики также предугадали планы Трампа по поводу Гренландии, отметив, что и американский лидер, и вице-президент Джей Ди Вэнс «нуждаются в ней для безопасности». Причина заинтересованности Соединенных Штатов в Гренландии вновь сводится к минералам, делают вывод на телеканале.

Ранее новый премьер-министр страны Марк Карни заявил, что Канада не будет сотрудничать с Россией в Арктике. По его словам, государство не является единомышленником РФ в регионе.

    Обсудить
    Последние новости

    Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Австралию

    В Великобритании заявили о прекращении Украины в вассала США

    В совместном проекте России и США увидели новый вызов для Европы

    На Украине сравнили проект сделки по ресурсам с выплатой США репараций

    Трампу посоветовали показать зубы Европе

    Стало известно о превращении ВСУ Курской области в пустыню

    Премьер Канады жестко высказался о России

    Жительница Курской области рассказала о расправе ВСУ над мирными жителями

    Индия отказалась принимать танкер с нефтью из России

    В Госдуме одобрили законопроект о наказании за призывы к санкциям против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше