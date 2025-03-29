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02:59, 29 марта 2025Мир

Премьер Канады жестко высказался о России

Новый премьер Канады Карни выступил против сотрудничества с Россией в Арктике
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марк Карни

Марк Карни. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Канада не будет сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом заявил новый премьер-министр страны Марк Карни на брифинге, опубликованном на YouTube.

По словам Карни, власти страны назначили нового посла в Арктический совет, чтобы оживить «те отношения, которые есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике». Однако премьер подчеркнул, что Россия «ни в коей мере не является одной из этих стран».

25 марта стало известно, что новый премьер Канады, экс-глава Центробанка Марк Карни намерен в случае победы на предстоящих в конце апреля досрочных выборах резко увеличить траты на оборону. Условием переговоров с президентом США Дональдом Трампом он называет признание последним канадского суверенитета

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