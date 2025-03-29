В Великобритании заявили о прекращении Украины в вассала США

The Times: Новое соглашение о ресурсах превратит Украину в вассала США

Новая редакция соглашения о природных ресурсах поставит Украину в зависимое положение, практически превратив в вассала США. Об этом заявила британская газета The Times.

«Зависимость от Вашингтона может усугубиться, фактически превращая Украину в вассальное государство. Это ошеломляющая эскалация попыток администрации Трампа захватить контроль над природными ресурсами Украины в качестве платы за посредничество в прекращении огня», — говорится в тексте статьи.

Ранее в Верховной раде заявили, что Украина не сможет сама выйти из соглашения по ресурсам с США или изменить его условия, поскольку ключевые решения принимает американская сторона. Также в Раде уточнили, что переданный Киеву проект ресурсной сделки включает в себя всю ресурсную базу Украины, включая частные добывающие предприятия.