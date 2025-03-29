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18:41, 29 марта 2025Мир

Власти немецкого острова разместили в газетах вакансию на должность мэра

Spiegel: Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через объявления в газетах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ae-photos / Getty Images

Совет расположенного в Северном море немецкого острова Вангероге разместил вакансию на должность мэра в газетах. Об этом пишет Spiegel.

По данным журналистов, представители сразу трех партий, представленных в местном парламенте, решились на такой шаг из-за острой нехватки кадров.

Пока никто из действующих чиновников и политиков с соответствующим опытом не выразил желание занять эту должность.

«Найти новых сотрудников с квалификацией специалистов в области управления кажется практически невозможным для острова, если это не удается сделать даже на материке», — пишет издание.

Местный совет требует от будущего мэра проживать на острове, иметь законченное высшее образование, а также релевантный управленческий опыт.

Предложить свою кандидатуру граждане Германии могут до середины июня, еще через два месяца состоятся выборы. Их победитель (возможно в голосовании примет участие всего один кандидат) будет занимать свою должность на протяжении восьми лет.

Ранее стало известно, что бывший российский чиновник получил 10 лет лишения свободы за взятку в размере четыре миллиона рублей.

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