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15:59, 21 февраля 2025Силовые структуры

Бывший мэр российского города получил 10 лет колонии за взятки в четыре миллиона рублей

Суд приговорил к 10 годам экс-мэра Белгорода Иванова за взятки в 4 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Свердловский районный суд Белгорода приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего мэра города Антона Иванова за взяточничество и превышение полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденному назначен штраф на сумму 11 миллионов рублей. По версии следствия, Иванов получил взятки на общую сумму в четыре миллиона рублей и своими действиями на посту гендиректора «Белгородской ипотечной корпорации» причинил ущерб в 12 миллионов рублей.

Его задержали весной 2023 года в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Узбекистан. Следователи вменили экс-мэру коррупционные преступления за помощь в заключении договоров подряда на строительство домов для участковых уполномоченных полиции и незаконную продажу земельных участков.

Иванов был избран на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года, однако 31 октября 2022-го он подал в отставку. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, чиновник написал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу.

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