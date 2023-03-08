Появились подробности задержания экс-мэра Белгорода

Адвокат Палымова: экс-мэра Белгорода Иванова задержали при попытке вылететь из России

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Узбекистан. Его подозревают в получении взятки в размере почти трех миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова Елену Палымову.

Ранее сообщалось, что Иванова арестовали на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере»). По словам Палымовой, экс-мэр планировал отправиться в Узбекистан на два дня по работе с разрешения своего адвоката.

По версии следствия, подозреваемый, являясь гендиректором АО «БИК» с августа 2019 по июль 2021 года, дал указания исполнительному директору заключить договоры займа с несколькими коммерческими организациями, которым из средств общества были предоставлены денежные средства по договору займа под установленный процент. Погашение задолженности по договорам на общую сумму свыше 50 миллионов рублей не было произведено, при этом в период получения этих займов через третью коммерческую организацию в собственность Иванова был передан автомобиль стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили агентству в правоохранительных органах.

Иванов был избран на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года, однако 31 октября 2022-го подал в отставку. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, чиновник подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу.