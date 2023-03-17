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11:20, 17 марта 2023Силовые структуры

Против бывшего мэра Белгорода возбудили два уголовных дела о коррупции

Экс-мэр Белгорода стал фигурантом двух уголовных дел о коррупции с ущербом в 10 млн рублей
Антон Иванов

Антон Иванов. Фото: Антон Вергун / ТАСС

Против бывшего мэра Белгорода Антона Иванова возбуждены два новых уголовных дела о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора, выступающего в Белгородском областном суде.

Экс-мэру вменяются получение крупной взятки в виде ноутбука Lenovo стоимостью 150 тысяч рублей за помощь в заключении договоров подряда на строительство домов для участковых уполномоченных полиции и незаконная продажа земельных участков, причинившая ущерб городскому бюджету в сумме 10 миллионов рублей.

Суд оставил под стражей Иванова.

8 марта сообщалось, что экс-мэра Белгорода задержали в аэропорту Москвы при попытке вылететь в Узбекистан. Его подозревают в получении взятки в размере почти трех миллионов рублей.

Иванов был избран на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года, однако 31 октября 2022-го он подал в отставку. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, чиновник написал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу.

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Любовь Ширижик
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