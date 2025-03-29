Володин назвал вступающие в силу с 1 апреля законы в России

Володин опубликовал список законов, начинающих действовать с 1 апреля

С 1 апреля число сим-карт на гражданина ограничат двадцатью штуками, а детей мигрантов перестанут принимать в школы без знания русского языка. Вступающие в силу законы в России перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В рамках нового закона против телефонных мошенников с начала месяца на россиянина можно будет оформить не более 20 сим-карт. Проверить число оформленных на себя устройств можно будет на «Госуслугах». Новые меры помогут в борьбе с кибермошенничеством, в котором используются услуги связи, подчеркнул Володин.

Кроме того, с 1 апреля от детей мигрантов будут требовать знания русского языка для поступления в школы. Это должно улучшить образовательный процесс и интеграцию детей мигрантов.

«Это важно как для самого ребенка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей», — объяснил спикер.

Кроме того, с 1 апреля увеличат пенсии, в том числе, по старости, а также для инвалидов, детей-сирот и по потере кормильца. Это произойдет 1 апреля. В 2025 году социальные пенсии увеличатся почти на 15 процентов — в среднем до 15,4 тысячи рублей. Индексация охватит 4,2 миллиона человек.