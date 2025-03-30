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03:30, 30 марта 2025Культура

Автор песни об операции «Поток» рассказал о ее создании

Поэт Цыганов: Песня «Труба» об операции Поток была написана за 15 минут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Песня «Труба» об операции «Поток» по освобождению курской Суджи была написана всего за 15 минут. Об этом рассказал РИА Новости автор композиции, поэт и продюсер Вадим Цыганов.

Он отметил, что сначала столкнулся со сложностями при написании текста песни. «И тут я обратился к Господу — помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — поделился он.

В начале марта более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Бойцы преодолели путь в 11-12 километров по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи.

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