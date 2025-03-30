Автор песни об операции «Поток» рассказал о ее создании

Поэт Цыганов: Песня «Труба» об операции Поток была написана за 15 минут

Песня «Труба» об операции «Поток» по освобождению курской Суджи была написана всего за 15 минут. Об этом рассказал РИА Новости автор композиции, поэт и продюсер Вадим Цыганов.

Он отметил, что сначала столкнулся со сложностями при написании текста песни. «И тут я обратился к Господу — помоги. И, правда, через 15 минут песня была готова. Одним словом, Божье провидение», — поделился он.

В начале марта более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Бойцы преодолели путь в 11-12 километров по подземному газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи.