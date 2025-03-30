На Западе высказались об идее создания на Украине космических войск

Журналист Боуз: Создание космических войск на Украине оплатит ЕС

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко о создании управления космической политики. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Согласно официальным заявлениям, к 2030 году Украина планирует обзавестись собственными спутниками "для оборонных нужд"», — написал он. Журналист предположил, что данную инициативу оплатит Европейский союз.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины создало управление космической политики. Уточнялось, что в задачи ведомства войдет наладить взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны, чтобы способствовать появлению космических войск.