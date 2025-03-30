Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:58, 30 марта 2025Интернет и СМИ

На Западе высказались об идее создания на Украине космических войск

Журналист Боуз: Создание космических войск на Украине оплатит ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал заявление заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко о создании управления космической политики. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Согласно официальным заявлениям, к 2030 году Украина планирует обзавестись собственными спутниками "для оборонных нужд"», — написал он. Журналист предположил, что данную инициативу оплатит Европейский союз.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины создало управление космической политики. Уточнялось, что в задачи ведомства войдет наладить взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны, чтобы способствовать появлению космических войск.

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России разъяснил механизм создания временной администрации после идеи Путина по Украине. Кто должен принять итоговое решение?

    Солдаты ВСУ избили мужчину в российском селе за незнание украинского языка

    Путин обратился к мусульманам России

    Сийярто высказался об ударах по энергоинфраструктуре Венгрии

    В Курской области заявили о необходимости разминировать более 110 населенных пунктов

    На Западе высказались об идее создания на Украине космических войск

    Трамп заявил о 100-процентном шансе присоединения Гренландии к США

    Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде бойце ВСУ

    В США предложили Трампу и Путину решение о судьбе Зеленского

    Некоторым российским водителям напомнили о риске получить штраф с 1 апреля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше