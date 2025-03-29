На Украине заявили о создании космических войск

Минобороны Украины анонсировало создание в стране космических войск

Министерство обороны Украины создало управление космической политики, в задачи которого войдет наладить взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны, чтобы способствовать появлению космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет ТАСС.

По ее словам, на Украине есть закон о космической деятельности. Согласно документу, Минобороны отвечает за политику в сфере военного космоса.

«Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это еще и создание космических войск», — подчеркнула Черногоренко.

Министерство станет основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг, анонсировала она.

Ранее стало известно, что Европа может разместить войска вдоль Днепра или на западе Украины.