На Украине заявили о создании космических войск

Министерство обороны Украины создало управление космической политики, в задачи которого войдет наладить взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны, чтобы способствовать появлению космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет ТАСС.
По ее словам, на Украине есть закон о космической деятельности. Согласно документу, Минобороны отвечает за политику в сфере военного космоса.
«Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это еще и создание космических войск», — подчеркнула Черногоренко.
Министерство станет основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг, анонсировала она.
Ранее стало известно, что Европа может разместить войска вдоль Днепра или на западе Украины.