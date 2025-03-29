Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:11, 29 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о создании космических войск

Минобороны Украины анонсировало создание в стране космических войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Министерство обороны Украины создало управление космической политики, в задачи которого войдет наладить взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны, чтобы способствовать появлению космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет ТАСС.

По ее словам, на Украине есть закон о космической деятельности. Согласно документу, Минобороны отвечает за политику в сфере военного космоса.

«Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это еще и создание космических войск», — подчеркнула Черногоренко.

Министерство станет основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг, анонсировала она.

Ранее стало известно, что Европа может разместить войска вдоль Днепра или на западе Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    Автомобили из Китая попали в перечень облагаемых налогом на роскошь

    В Минобороны заявили о росте числа ударов ВСУ по энергетике РФ

    Зеленский объяснил активность ВСУ на территории России

    Ульянов указал на стремление Лондона склонить Киев к продолжению конфликта

    Зеленскому посоветовали быть осторожнее в желаниях после его слов о Путине

    Властям Дании не понравился тон вице-президента США во время визита в Гренландию

    Процесс репатриации тел погибших при крушении батискафа россиян начался

    Сотрудники ГАИ отогнали самолет с трассы под Вологдой

    На Украине заявили о возможной причастности Залужного к торговле оружием

    ЦСКА выиграл третий матч подряд в РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше