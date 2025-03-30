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21:35, 30 марта 2025Мир

В США рассказали о тайной миссии двух генералов ВСУ в Германии в начале СВО

NYT: Генералы ВСУ тайно ездили в штаб США в Германии в 2022 году
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

В 2022 году через два месяца после начала спецоперации (СВО) два генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились на «тайную миссию» в штаб США в немецком Висбадене. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Утверждается, что генералы, отправившиеся в Германию под дипломатическим прикрытием, обсуждали с США операцию Киева против России, что должно было стать «одним из самых тщательно охраняемых секретов». Тогда американцы пообещали обмениваться разведывательной информацией, а также совместно с Украиной разрабатывать военную стратегию ВСУ.

«Партнерство существовало в тени глубочайшего геополитического страха — что [президент России Владимир] Путин может увидеть в этом нарушение красной линии военного взаимодействия», — указано в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. «Если я буду считать, что это была вина России, я собираюсь ввести дополнительные пошлины на всю нефть, поступающую из России», — отметил он.

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