22-летняя гимнастка снялась в крошечном бикини для спортивного журнала

Гимнастка Оливия Данн снялась в крошечном бикини для журнала Sports Illustrated

Американская художественная гимнастка Оливия Данн снялась в откровенном купальнике для спортивного журнала Sports Illustrated. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном видео 22-летняя спортсменка запечатлена в бикини, оформленном леопардовым принтом и кожаными ремнями. При этом можно заметить, что изделие состоит из крошечного бюстгальтера с треугольными чашками и плавками.

«Все еще лидирует, все еще развивается», — гласит подпись под роликом, который набрал 51 тысячу лайков.

Ранее сообщалось, что популярная американская модель Брукс Надер также снялась в откровенном виде для спортивного журнала Sports Illustrated. Тогда манекенщица попозировала перед камерой в золотистом бикини бренда Norma Kamali.