Армения рассказала о последствиях стрельбы на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о повреждении жилого дома на границе с Азербайджаном

В Армении заявили о повреждении жилого дома на границе с Азербайджаном и обвинили в этом азербайджанские Вооруженные силы (ВС). С таким заявлением об очередной эскалации конфликта на границе двух республик сообщило армянское Минобороны.

«31 марта в районе 00:50 (01:50 по московскому времени) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах, в результате чего был поврежден жилой дом», — рассказали в оборонном ведомстве.

Село Хнацах находится в двух километрах от линии разграничения между армиями двух республик. Оно располагается в Сюникской области Армении.

Накануне с обвинениями в адрес армии Армении выступило Минобороны Азербайджана. По их информации, армянские военные дроны проводили разведку над позициями армии Азербайджана на де-факто границе двух республик в районе населенного пункта Герензур.