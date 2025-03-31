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11:16, 31 марта 2025Бывший СССР

Армения рассказала о последствиях стрельбы на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о повреждении жилого дома на границе с Азербайджаном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

В Армении заявили о повреждении жилого дома на границе с Азербайджаном и обвинили в этом азербайджанские Вооруженные силы (ВС). С таким заявлением об очередной эскалации конфликта на границе двух республик сообщило армянское Минобороны.

«31 марта в районе 00:50 (01:50 по московскому времени) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах, в результате чего был поврежден жилой дом», — рассказали в оборонном ведомстве.

Село Хнацах находится в двух километрах от линии разграничения между армиями двух республик. Оно располагается в Сюникской области Армении.

Накануне с обвинениями в адрес армии Армении выступило Минобороны Азербайджана. По их информации, армянские военные дроны проводили разведку над позициями армии Азербайджана на де-факто границе двух республик в районе населенного пункта Герензур.

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