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09:42, 31 марта 2025Бывший СССР

Азербайджан заявил об армянских дронах на границе

Минобороны Азербайджана заявило о военных дронах Армении на границе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Военные дроны Армении проводили разведку над позициями армии Азербайджана на границе двух республик. С таким заявлением выступили в азербайджанском Минобороны.

«Около 21:25, 30 марта вооруженные силы Армении предприняли попытку вновь провести разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии, расположенными напротив их позиций в направлении населенного пункта Герензур, с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении азербайджанской стороны.

Кроме того, в Баку заявили о предотвращении «провокации со стороны Армении» с применением дронов. В Минобороны не уточнили, каким образом удалось этого достичь. Кроме того, сообщается об очередном обстреле позиций Азербайджана со стороны Армении.

Баку неоднократно обвинял Ереван в обстрелах своих позиций после сообщений о согласовании текста мирного договора между двумя республиками. В Армении все обвинения Баку отвергают.

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