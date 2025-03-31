Депутаты российского города наградили сами себя и объяснились

Депутаты Находки наградили сами себя за вклад в общественную работу

Депутаты городской думы Находки Приморского края наградили сами себя благодарственным письмом и почетной грамотой. Об этом сообщает «Подъем».

В список награжденных попали депутаты Олег Серганов, Роман Коротков и Александр Мильченко. Комментируя награждение, в думе объяснили, что перечисленные депутаты получили грамоту не как народные избранники, а как простые жители региона.

«Депутаты (...) удостоены наград не за политическую или депутатскую деятельность, а за вклад в воспитание детей и их активную общественную работу (...) Родители награждены как жители города, а не как чиновники», — прокомментировали в думе города награждение депутатами самих себя.

Отмечается, что денежная премия в качестве дополнительного поощрения к благодарности не была предусмотрена.

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