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11:26, 31 марта 2025Россия

Депутаты российского города наградили сами себя и объяснились

Депутаты Находки наградили сами себя за вклад в общественную работу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Думы Находкинского городского округа

Депутаты городской думы Находки Приморского края наградили сами себя благодарственным письмом и почетной грамотой. Об этом сообщает «Подъем».

В список награжденных попали депутаты Олег Серганов, Роман Коротков и Александр Мильченко. Комментируя награждение, в думе объяснили, что перечисленные депутаты получили грамоту не как народные избранники, а как простые жители региона.

«Депутаты (...) удостоены наград не за политическую или депутатскую деятельность, а за вклад в воспитание детей и их активную общественную работу (...) Родители награждены как жители города, а не как чиновники», — прокомментировали в думе города награждение депутатами самих себя.

Отмечается, что денежная премия в качестве дополнительного поощрения к благодарности не была предусмотрена.

Ранее сообщалось, что российский чиновник назвал тупорылым животным мать не вернувшегося со спецоперации военного.

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