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11:16, 31 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала директора Роскадастра по Татарстану по делу о мошенничестве

В Татарстане задержали директора Роскадастра Хисматуллина за мошенничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Татарстане задержали директора Роскадастра Ильнура Хисматуллина по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

По данным издания, Хисматуллина и его заместителя Айназа Вафина подозревают в хищении бюджетных средств. Задержанные ежемесячно выписывали премии сотрудникам филиала, после чего забирали деньги. С осени 2024 года руководители филиала причинили ущерб компании на 1,5 миллиона рублей.

В отношении них проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что директора российского драмтеатра и его заместителя осудят за аферу на 30 миллионов рублей.

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