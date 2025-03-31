ФСБ задержала директора Роскадастра по Татарстану по делу о мошенничестве

В Татарстане задержали директора Роскадастра Ильнура Хисматуллина по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».
По данным издания, Хисматуллина и его заместителя Айназа Вафина подозревают в хищении бюджетных средств. Задержанные ежемесячно выписывали премии сотрудникам филиала, после чего забирали деньги. С осени 2024 года руководители филиала причинили ущерб компании на 1,5 миллиона рублей.
В отношении них проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что директора российского драмтеатра и его заместителя осудят за аферу на 30 миллионов рублей.