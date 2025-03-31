«Хозяин тайги» навел суету в российском заповеднике и попал на видео

Бесстрашного соболя сняли на видео в заповеднике «Кузнецкий Алатау» на Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники природного заповедника «Кузнецкий Алатау» столкнулись с неожиданным краснокнижным гостем, который вышел к людям и навел суету. Соответствующая видеозапись появилась на странице охранной территории во «ВКонтакте».

Отмечается, что краснокнижный соболь, который проживает в этих местах, перестал бояться людей и теперь бесцеремонно заглядывает в помещения, даже когда там находятся инспекторы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как пушистый зверь исследует кордон «Соловей», похищает оставленную еду и хозяйничает, как у себя дома.

«Как вы думаете, кто хозяйничает на кордоне "Соловей" пока нет инспекторов и научных сотрудников?! Да, да! Именно соболь — "хозяин тайги и кордона"», — рассказали сотрудники заповедника.

При этом в заповеднике с иронией подчеркнули, что никто не знает, как зверек пробирается внутрь, и пошутили, что в отсутствие людей он устраивает там настоящие вечеринки.

Соболь занесен в Международную Красную книгу. Он отличается развитым интеллектом и прекрасным обонянием — способен учуять добычу за километр. К тому же соболи — отличные пловцы и могут преодолевать значительные расстояния по воде.

Когда-то этот зверь играл важную роль в истории: его изображали на гербах и монетах, а охота на соболя имела большое значение для экономики. В фольклоре встреча с белым соболем сулила охотнику удачу, что даже стало основой для рассказа Николая Кузакова «Белый соболь».

Ранее вороны оседлали кабанов на территории Уссурийского заповедника и попали в объектив фотоловушки. Кадры опубликовал канал дирекции заповедников «Земля леопарда».